Москва, , 13:08 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции российские войска нанесли серьёзный ущерб военной технике украинской армии. Так, было уничтожено свыше 539 боевых машин реактивных систем залпового огня и свыше 2 тысяч единиц артиллерийского и миномётного вооружения. Об этом в ходе брифинга 17 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены […] 342 зенитный ракетных комплекса, 3587 танков и других боевых бронированных машин, 539 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3658 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

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Также были уничтожены 205 самолётов, 131 вертолёт и 1233 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 16 июня, российскими средствами противовоздушной обороны в Харьковской области был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также уничтожены 15 беспилотников, ракета «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО «Ураган».

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