Москва, 17 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Главной целью специальной военной операции России является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса, заявил 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал слова главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о необходимости освободить от националистов все русские города.

«Главная цель операции — обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от варварских обстрелов киевской военщины», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР рассказал журналистам о необходимости освободить на Украине все русские города, включая Одессу.