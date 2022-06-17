Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Восстановление инфраструктуры Донбасса идет при непосредственном участии «Единой России». Партия уже направила на территорию народных республик первые стройотряды для восстановления социальных объектов и жилых домов, отметил координатор направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов («Единая Россия»).

«Студенты строительных специальностей будут помогать в развитии инфраструктуры. Сейчас наши региональные парторганизации участвуют активно в поддержке стройматериалами этих работ. В первую очередь, стоит задача по обеспечению максимального количества людей жильём. Тех, кто на сегодняшний день остался на территории и тех, кто готов вернуться в свои дома. Важно восстановление социальных объектов, подготовка к отопительному сезону и новому учебному году. Естественно, в приоритете дороги. Только в ДНР нужно быстро восстановить порядка 250 км. Сегодня уже на 40 км такие работы развёрнуты», — рассказал он по итогам площадки партии «Единая Россия» «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии» на ПМЭФ.