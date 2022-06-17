Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 13:07 — REGNUM Восстановление инфраструктуры Донбасса идет при непосредственном участии «Единой России». Партия уже направила на территорию народных республик первые стройотряды для восстановления социальных объектов и жилых домов, отметил координатор направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов («Единая Россия»).
«Национальный проект «Образование»»
Депутат ГД: Восстановление Донбасса идет при непосредственном участии ЕР
«Студенты строительных специальностей будут помогать в развитии инфраструктуры. Сейчас наши региональные парторганизации участвуют активно в поддержке стройматериалами этих работ. В первую очередь, стоит задача по обеспечению максимального количества людей жильём. Тех, кто на сегодняшний день остался на территории и тех, кто готов вернуться в свои дома. Важно восстановление социальных объектов, подготовка к отопительному сезону и новому учебному году. Естественно, в приоритете дороги. Только в ДНР нужно быстро восстановить порядка 250 км. Сегодня уже на 40 км такие работы развёрнуты», — рассказал он по итогам площадки партии «Единая Россия» «Развитие социальной инфраструктуры регионов через реализацию народной программы партии» на ПМЭФ.
Гражданская инфраструктура Донецкой и Луганской народных республик систематически разрушалась украинскими оккупационными силами в период войны за независимость этих государств с 2014 года. Украинские войска и националистические батальоны осуществляли в Донбассе форму геноцида в виде создания условий, невозможных для проживания, фактически осуществлялся сгон русского населения с земель.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.
Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.
Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.
24 февраля 2022 года началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины, которая также включает в себя помощь в освобождении оккупированных территорий ДНР и ЛНР. Интенсивные боевые действия идут на урбанизированной и насыщенной промышленными предприятиями территории, что приводит к масштабным разрушениям. Власти ДНР и ЛНР используют все доступные им ресурсы для восстановления и поддержания гражданской инфраструктуры в работоспособном состоянии.
Российские власти уже в ходе спецоперации заявили, что Россия поможет в восстановлении Донбасса. Министрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса, проводится сбор необходимой технической и инженерной информации. В рамках гуманитарной миссии в Донбасс из регионов России идут эшелоны со строительной техникой и стройматериалами. В восстановлении разрушенных населенных пунктов задействованы силы МЧС России.
Кроме того, самую активную помощь в восстановлении Донбасса принимает российское гражданское общество. В ДНР и ЛНР из России отправляются волонтеры, чтобы помочь восстановить мирную жизнь в республиках.