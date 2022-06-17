Москва, , 13:07 — REGNUM Любят свою нынешнюю работу 53% жителей России, не удовлетворён — каждый четвертый (25%). Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

За работой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тех, кто занимается любимым делом, больше всего среди учителей, врачей и дизайнеров (по 65%). Также их работа нравится главным бухгалтерам (64%), воспитателям и экономистам (по 62%), программистам (61%) и медсёстерам (60%).

Вынуждены заниматься нелюбимой раобой кладовщики (27%), продавцы (32%), охранники (40%), операторы call-центров (41%) и секретари (42%).

Чаще в любви к своей работе признаются женщины, чем мужчины — 56% против 49% и те, кто больше зарабатывают — 59% с зарплатой выше 80 тыс. руб против 45% граждан с доходом менее 50 тыс. руб.

Опрос проведён 30 апреля — 10 июня 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 637 населенных пунктах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство жителей России (80%) удовлетворены своей работой.

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