Джакарта, , 13:05 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был очень впечатлен зданием храма Боробудур, которое было восстановлено в течение 10 лет индонезийскими специалистами, сообщает Antara.

Храм Боробудур. Центральная Ява DANIEL JULIE

В министерстве образования и культуры Индонезии заявили, что президента Германии впечатлил тот факт, что храм восстановили в течение 10 лет.

«У каждого камня этого храма есть своя пара, а не просто расположение камней, так что это действительно шедевр», — говорится в заявлении министерства образования и культуры Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил существование индонезийского центра цифровой индустрии 4.0, полагая при этом, что цифровая трансформация может ускорить восстановление экономики.

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