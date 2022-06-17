Шебекинский район, Белгородская область, , 13:08 — REGNUM Мемориальные доски в честь военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, открыли в трёх школах Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе регионального парламента.

Орден Мужества Defence.ru

Памятные мероприятия прошли в тех учебных заведениях, где воспитывались герои. В школе села Новая Таволжанка увековечили память о 36-летнем разведчике 45-й бригады спецназа ВДВ Антоне Довыдоке, погибшем 26 февраля.

В память о 23-летнем гвардии ефрейторе Илье Бражнике открыли мемориал в Купинской школе — он геройски погиб 28 февраля во время артиллерийского обстрела, когда вывозил своих товарищей с поля боя.

В школе села Белый Колодезь учился гвардии ефрейтор, старший снайпер Михаил Немытов, погибший в 31 год.

Все военнослужащие награждены орденами Мужества посмертно.