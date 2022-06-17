Москва, , 16:40 — REGNUM Позиция Казахстана в отношении России не является союзнической. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Позиция Казахстана по поводу санкций Запада в отношении России не только не отвечает статусу союзника, но даже не соответствует уровню отношений с рядом других стран, таких как, например, Китай или Индия, которые формально союзниками России не являются», — заявил эксперт.

Эти страны не соблюдают западные санкции на государственном уровне, предоставляя своим компаниями и организациям право самим решать, что им делать в данной ситуации: соблюдать американские санкции в отношении России или нет, отметил Александров.

Китай, например, вызвался помогать России с поставкой запчастей для самолетов, несмотря на ограничения введенные Западом, заключил политолог.

Напомним, что в интервью телеканалу «Россия-24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении соблюдать санкции, введённые Западом против России, его государством.