Доха, 17 июня 2022, 13:11 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провел встречу в Дохе с главой Верховного президентского совета Йемена (де-факто главой государства) Рашадом Мухаммадом Аль-Алими. Об этом 17 июня сообщает официальное катарское информационное агентство QNA.

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани
Kremlin.ru

По данным журналистов, темой переговоров стали двусторонние отношения между странами и пути их развития и укрепления в различных сферах. Также участники переговоров обсудили ход переговоров о мирном урегулированию йеменского конфликта и роль Катара в организации этого процесса.

Отмечается, что глава Верховного президентского совета проинформировал эмира о самых последних событиях в Йемене. Кроме того, стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.