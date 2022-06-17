Доха, 17 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провел встречу в Дохе с главой Верховного президентского совета Йемена (де-факто главой государства) Рашадом Мухаммадом Аль-Алими. Об этом 17 июня сообщает официальное катарское информационное агентство QNA.

Kremlin.ru Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани

По данным журналистов, темой переговоров стали двусторонние отношения между странами и пути их развития и укрепления в различных сферах. Также участники переговоров обсудили ход переговоров о мирном урегулированию йеменского конфликта и роль Катара в организации этого процесса.

Отмечается, что глава Верховного президентского совета проинформировал эмира о самых последних событиях в Йемене. Кроме того, стороны также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.