Москва, 17 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Цены на недвижимость в России пусть медленно, но начали снижаться. Об этом 17 июня заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Эксперт отметил, что эта динамика характерна как для Москвы, так и для регионов. Однако в столице снижение цен происходит медленнее, чем в целом по России.

«Коррекция в ценах предложения, несмотря на всю нашу консервативную оценку в отношении стоимости недвижимости, начала картина меняться. Мы увидели в апреле на полпроцента коррекцию (снижение — прим. ИА REGNUM) в Москве. В регионах коррекция 1,5-2%. В мае в Москве коррекция составила уже 1%, в регионах 3-4%», — сказал Апрелев.