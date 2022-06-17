Москва, 17 июня, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик хотят разрешить на законодательном уровне вести собственное дело в качестве самозанятых. Как передает корреспондентИА REGNUM 17 июня, такую поправку поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправку разработал депутат Евгений Федоров («Единая Россия») ко второму чтению законопроекта правительства, по которому самозанятые смогут направлять заявления о постановке на учет в качестве самозанятого через портал госуслуг.

Напомним, самозанятыми могут быть физические лица, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников.