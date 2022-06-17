Молдавия, 17 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Супругу экс-президента Молдавии, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона Галину Додон обвинили в соучастии в незаконном обогащении, чтобы психологически надавить на её мужа. Об этом 17 июня заявил бывший президент перед началом допроса в Антикоррупционной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Сожалею о том, что произошло вчера с супругой. У [президента] Майи Санду, может быть, совсем нет чувств, эмоций, но нельзя атаковать семью, жену, детей», — сказал Додон.

Политик отметил, что три года назад у его был подобный конфликт с тогдашним лидером Демократической партии Молдавии (ДПМ), крупным бизнесменом Владимиром Плахотнюком, которого в стране называют «олигархом».

«Я говорил Плахотнюку, когда он попытался сделать то же самое, что атаки на семью я не прощаю», — подчеркнул экс-президент.

Напомним, в Молдавией с 2010 года управляла ДПМ, возглавляемая Плахотнюком. В 2019 году союзные Санду партии и Партия социалистов объединившись добились отстранения ДПМ от власти, а Плахотнюк бежал из страны.