Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Главы Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали на полях ПМЭФ-2022 соглашения о сотрудничестве с движением «Здоровое отечество» и «Народным фронтом» о развитии спортивной инфраструктуры в республиках. Об этом 17 июня сообщает Readovka в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник

Отмечается, что соглашения были заключены в торжественной обстановке и добавляется, что также была проведена презентация проекта строительства в городах ЛНР и ДНР личных спортивных кластеров.

Также указывается, что глава ДНР, комментируя заключение соглашения, уточнил, что война в Донбассе завершится окончанием спецоперации по денацификации Украины и потому нужно уже сейчас думать о направлениях развития республик, одним из приоритетных из них является воспитание здорового поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что исхода событий на Украине никто не знает, однако они станут началом для передела мира.