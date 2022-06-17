Франция, 17 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Российские велогонщики продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

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Отмечается, что такое решение принято на второй сессии UCI, которая состоялась 14–16 июня во французском Арзоне.

В начале марта UCI отстранил российские команды от соревнований. Российские и белорусские спортсмены могут выступать за профессиональные команды только в нейтральном статусе.

Напомним, 1 марта UCI отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.