Омск, 17 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Тридцатиградусная жара снова ожидается в Омской области, сообщили ИА REGNUM 17 июня в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

Благодаря дождливой погоде в большинстве районов Омской области уровень пожарной опасности снизился до первого-третьего классов. Высокий (четвёртый) класс пожарной опасности наблюдается лишь в Знаменском и Называевске.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет повышаться. К концу недели столбики термометров днём поднимутся до +30 °С.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, с 17 по 19 июня Омская область будет находиться в малоградиентном поле пониженного атмосферного давления. В дневные часы местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Также возможен град и шквалистое усиление ветра. Ночью возможны туманы.

Преобладающая температура ночью — +10…+15 °С. Днём будет жарко — до +25…+30 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае на период с 17 по 19 июня объявлено предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

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