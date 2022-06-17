Новосибирск, 17 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Новосибирске в День города, 26 июня, будут курсировать дополнительные пригородные электропоезда для доставки пассажиров после праздничного салюта. Об этом сообщили в компании »Экспресс-пригород».

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

«В этот день на Михайловской набережной состоится фестиваль фейерверков «Огни родного города». На остановочных пунктах Центр, Правая Обь и Речной вокзал, расположенных вблизи от места его проведения, будут делать остановки электропоезда», — уточнили в организации.

Отмечается, что электропоезда назначены по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.