Калуга, 17 июня 2022, 13:22 — REGNUM Калужская область вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ), заняв в рейтинге седьмое место. Результаты были представлены в рамках XXV Петербургского международного экономического форума 17 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов особо отметил, что регион вышел в лидеры по минимизации случаев силового давления на предпринимателей. Доля предпринимателей, сталкивающихся с необоснованным силовым давлением со стороны правоохранительных органов, в целом по стране составляет 8,2%. Есть регионы, где эта цифра порядка 25 — 30%. При этом в Калужской области — всего 3%.
Для снижения административного давления на бизнес в 2021 году в Калужской области приняты правовые акты, регулирующие 33 вида контроля и свыше 260 муниципальных положений. Особое место уделено вопросам цифровизации, что позволило упростить работу инспекторов и повысить оперативность реагирования на инциденты
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