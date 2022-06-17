Калуга, , 13:22 — REGNUM Калужская область вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ), заняв в рейтинге седьмое место. Результаты были представлены в рамках XXV Петербургского международного экономического форума 17 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Владислав Шапша выступил на XXV Петербургском международном экономическом форуме Пресс-служба правительства Калужской области

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов особо отметил, что регион вышел в лидеры по минимизации случаев силового давления на предпринимателей. Доля предпринимателей, сталкивающихся с необоснованным силовым давлением со стороны правоохранительных органов, в целом по стране составляет 8,2%. Есть регионы, где эта цифра порядка 25 — 30%. При этом в Калужской области — всего 3%.

«Это потрясающий результат», — констатировал Андрей Белоусов.

«У Калужской области рекордно низкие показателя необоснованного давления силовых структур на бизнес. Это оценки самих предпринимателей. Это также говорит о том, что бизнес в Калужской области не только может спокойно заниматься своим делом, но и получит защиту в случае нарушения его прав. Сегодня крайне важно, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и спокойно. И мы считаем главной задачей, нести их на руках, как ребенка. Пока они сами не пойдут ногами», — отметил Владислав Шапша.

Для снижения административного давления на бизнес в 2021 году в Калужской области приняты правовые акты, регулирующие 33 вида контроля и свыше 260 муниципальных положений. Особое место уделено вопросам цифровизации, что позволило упростить работу инспекторов и повысить оперативность реагирования на инциденты

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