Москва, , 13:10 — REGNUM Известная певица Анна Asti (Анна Дзюба) рассказала об общении с Филиппом Киркоровым. Об этом написал портал StarHit 17 июня.

ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам исполнительницы, знакомство с Киркоровым произвело на неё сильное впечатление: «Это был очень хороший, добрый честный разговор. Тогда Филипп открылся для меня с какой-то новой стороны. И тогда же как-то сама собой родилась идея совместной песни». Дзюба также добавила, что певец является «трудолюбивым человеком, давшим ей мотивацию работать ещё больше».

Напомним, в апреле 2022 года Анна Asti и Филипп Киркоров выпустили совместный сингл «Хобби». Песня стала первой совместной работой артистов.

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