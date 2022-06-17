Сочи, Краснодарский край, 17 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Владелец собак, напавших на 12-летнюю девочку в Сочи в апреле этого года, предстанет перед судом. О завершении следствия по уголовному делу сообщила 17 июня пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

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51-летний владелец крупных собак обвиняется по статье о причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 26 апреля 2022 года в посёлке Лоо. По версии следствия, 12-летняя девочка, которая приехала с мамой из Саратовской области, прошла на территорию участка, не огороженный забором со всех сторон. На этом участке обвиняемый содержал семь взрослых собак крупных пород и их метисов, при этом вольеры оборудованы не были, собаки свободно перемещались по территории. В результате собаки напали на девочку, она получила множественные травмы. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть ребёнка.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также СК продолжает расследование дела по факту предоставления руководством оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса услуги по проживанию ненадлежащего качества, что повлекло смерть потерпевшей.