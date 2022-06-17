Грозный, 17 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Компания «ГАЗ» в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве с правительством Чечни. Согласно документу на заводе «Чеченавто» будет запущена сборка автомобилей «Газель-NEXT», сообщил глава минпрома Чечни Адам Хакимов.

Azgaz.ru ГАЗЕЛЬ NEXT

«Уже осенью выйдет первая машина, собранная на предприятии «Чеченавто». В перспективе мы хотим придать этому предприятию статус кластера. Машины, которые будут собираться у нас, в первую очередь будут отправляться в Донецкую и Луганскую народные республики», — цитирует ТАСС руководителя министерства промышленности и энергетики Чечни.

Напомним, ранее в Чечне побывала делегация Горьковского автомобильного завода, который входит в состав холдинга «Группа ГАЗ», во главе с управляющим директором завода Андреем Сафоновым. Она оценила возможность запуска на заводе «Чеченавто» своих автомобилей.