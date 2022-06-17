Донецк, 17 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 12:20 был открыт огонь с позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району Донецка боевики выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ с утра ведут массированный обстрел мирных кварталов Донецка.