Оренбург, 17 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области установили причину усыхания сосен. Хвойные деревья гибнут из-за цинангиоза, сообщили в минприроды региона.

Messir Сосны

«Цинангиоз или рак сосны стал причиной усыхания сосен в лесничествах Оренбуржья. Предположительный диагноз плохого самочувствия хвойных подтвержден ДНК-анализом», — сказали в министерстве.

Факты усыхания сосен выявлены в мае 2022 года на территории Оренбургского, Краснохолмского, Илекского и Соль-Илекского лесничеств. Общая площадь поражения составила 682 га. Для выяснения причины образцы коры и игл деревьев направляли в лабораторию федерального центра Рослесозащиты. Для оздоровления лесов проведут выборочную или сплошную рубку.