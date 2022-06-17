Ереван, 17 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Ереван не отказывался от трёхсторонних переговоров с Баку и Тбилиси. Об этом 17 июня заявил агентству «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Азербайджан

Дипломат прокомментировал сделанное накануне заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава республики заявил, что поддерживает встречу в Тбилиси и выступил за то, чтобы отказаться от переговоров в формате Минской группы ОБСЕ.

«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно относились к подобным контактам и отмечали необходимость работать над их продуктивностью», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что в Ереване ранее наставали на том, чтобы продолжать переговоры с Баку в формате Минской группы. В том числе армянская сторона рассчитывает на посредничество Москвы.