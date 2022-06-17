Иркутск, 17 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о значительном ухудшении погодных условий 18 июня. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных, южных, Нижнеудинском, Тулунском, днем в верхнеленских районах ожидаются сильные дожди, в северо-западных, Зиминском и днем в Усть-Кутском районах сильные, местами очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

ИА REGNUM Ливень

«При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов. Силы и средства служб экстренного реагирования находятся в готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации», — напомнили спасатели.

Также 17–19 июня местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 16 июня.

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