Мурманск, 17 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Мурманской области инфляция в мае инфляция замедлилась с 18,16 до 17,52%, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Причина замедления роста цен — в снижении потребительского спроса на рынках отдельных товаров и услуг, укрепление рубля, а также рост внутреннего предложения топлива», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года уровень инфляции в России снизится, однако останется на двузначной цифре.