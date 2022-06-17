Ярославль, 17 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославской области за январь–май 2022 года выросло строительство жилья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославльстат.

Стройка в Ярославле

Всего за период в регионе построили 408,5 тысяч квадратных метров — на 14,8% процентов больше, чем за январь–май 2021 года. Больше всего введено жилья в Ярославском районе — 149,7 тысяч квадратных метров.

На втором месте Ярославль — 112,2 тысяч, замыкает топ-3 Рыбинский район — 29,5 тысяч. При этом меньше всего строили в Некоузском (600 квадратных метров), Первомайском (1000 квадратных метров) и Пошехонском (1100 квадратных метров) муниципальных районах.