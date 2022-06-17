Париж, 17 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Франция в четвертый раз за два месяца возвращается на избирательные участки, так как 19 июня завершаются выборы в парламент, последовавшие за апрельскими выборами президента. Избиратели не проявили большой активности в первом туре, и это может оказаться выгодным для блока президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает 17 июня France 24.

launedekeg.wordpress.com Выборы

По всей стране зарегистрировано около 48,5 млн избирателей. Из них25 696 476 человек — 52,49% от общего числа — предпочли не участвовать в первом туре выборов, который прошел 12 июня. Этот показатель побил предыдущий рекорд Франции для первого тура парламентских выборов, установленный в 2017 году. Это одна из самых низких явок на законодательных выборах в Европе, по данным Международного института демократии и содействия выборам.

Демографические показатели избирательной явки, как правило, работают в пользу Макрона и его правоцентристской коалиции «Вместе!», в то время как его основные соперники — левая коалиция Nupes Жан-Люка Меланшона и правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен — в целом более уязвимы к проблемам явки, поскольку среди их сторонников больше молодежи и представителей рабочего класса, из которых, как правило, меньший процент приходит на избирательные участки.

Для Nupes особенно важно привлечь на второй тур тех, кто воздержался от голосования в первом. Поскольку левым удалось договориться о широкой коалиции перед первым туром, у них осталось очень мало возможностей найти новых сторонников, которые не поддержали Nupes тогда. Наилучшие шансы для альянса — это получить поддержку от тех, кто придерживается мнения «кто угодно, лишь бы не Макрон», и тех, кто не явился на первый тур, но намерен голосовать во втором.