Луганск, 17 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Обращение с иностранными бойцами, которые остаются на заводе «Азот» в Северодонецке и дальнейшем попадут в плен, будет зависеть от их статуса. Об этом глава МИД Луганской Народной Республики Владислав Дейнего сообщил 17 июня на полях ПМЭФ.

Lugansk.site Владислав Дейнего

По его словам, говорить об их судьбе можно будет после того, как они выйдут с территории предприятия и сдадутся в плен. Обходиться с ними будут в соответствии с предусмотренными нормами, в зависимости от ситуации.

«Если это просто иностранные граждане, которые призваны были в армию, это одна ситуация. Если это наёмники — другая ситуация, абсолютно разный статус. Сообразно их статусу и будем рассматривать их степень вины», — сказал Дейнего РИА Новости.

Ранее глава республики Леонид Пасечник заявил, что на химкомбинате «Азот» могут находиться до 1 тыс. украинских националистов. По данным МВД ЛНР, среди них есть наёмники из США, Великобритании и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, город Северодонецк и аэропорт возле него уже освободили российские военные, но химкомбинат «Азот» остаётся под контролем украинских сил.

Читайте также: В ЛНР назвали условие открытия гуманитарного коридора с «Азота»