Амман, 17 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Подразделения таможенной службы Иордании провели спецоперацию вблизи государственной границы с Сирией. Об этом 17 июня сообщает Jordan 24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря Таможенного департамента Фади Кудаха.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

По его словам, таможенники остановили частный грузовой автомобиль на КПП «Нейсиб». В ходе досмотра в кузове машины была обнаружена крупная партия наркотиков. Водитель и груз были арестованы и переданы местным властям для дальнейшего расследования.

Ранее в пограничной службе Иордании сообщили о пресечении маршрута поставок наркотиков с сирийской территории: в ходе спецоперации пограничниками были изъяты 900 000 наркотических таблеток.