Москва, , 12:43 — REGNUM Цены на рынке аренды жилья в России начали идти вниз. Об этом 17 июня заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Жилье в Китае

По словам эксперта, жители России начали пытаться защитить себя от снижения доходов. Вследствие этого большая часть населения стала думать, как им сократить свои потребности в жилье.

«Мы увидели от трех до пятикратного роста объёма предложений. На сегодня цены снижены на 5%, 10%, 15%. Количество сделок на этом рынке увеличилось, но в любом случае мы видим коррекцию в сторону снижения стоимости», — сказал Апрелев.

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