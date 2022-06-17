Новосибирск, 17 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Новосибирске во время празднования Дня города не планируется перекрывать движение и останавливать транспорт. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Правительство Новосибирской области День города Новосибирска

Он уточнил, что главными площадками праздника станут парки и скверы.

«Через выходные нам предстоит отпраздновать День рождения города Новосибирска. Впервые после двухлетнего перерыва мы проводим его в полном формате, правда, с соблюдением тех требований, которые предусмотрены режимом повышенной готовности, — отметил Локоть. — Праздновать будем без перекрытий, то есть не будем делать пешеходными ни площадь Ленина, ни Красный проспект, упор сделаем на парки и скверы. Единственное, во время салюта остановим движение по Коммунальному мосту, чтобы не было аварийных ситуаций».

Напомним, что праздновать День города новосибирцы начнут в субботу, 25 июня, но основные мероприятия состоятся в воскресенье, 26 июня.