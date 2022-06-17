Кострома, , 13:31 — REGNUM По итогам мая в Костромской области индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 100,3%. Об этом сообщает Костромастат. Таким образом, прирост цен на все товары и услуги по сравнению с апрелем составил 0,3%.

Заход на снижение Наталья Диева © ИА REGNUM

Цены на продукты питания выросли на 1,1%, на непродовольственные товары — на 0,3%. Существеннее всего подорожали консервы из рыбы, мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия. Увеличение составило от 5% до 3,3%. Молоко и хлеб повысились в цене на 1,7% и 1%. Снижение цен отмечено на яйца (на 7,4%) и сахар (3%).

Среди непродовольственных товаров на 7,5% подорожал стиральный порошок, на 5,6% холодильники. Инструменты, пиломатериалы, компьютеры и стиральные машины подешевели в разрезе от 10% до 2% к прошлым ценам.

Для сравнения, в январе 2022 года удорожание всех товаров и услуг по сравнению с предыдущим месяцем составило 1,4%, в феврале — 0,95%, в марте — 7,8%, в апреле — 1,6%. Самое заметное повышение цен было отмечено в начале весны. Тогда продовольственные товары повысились в цене на 5,5%, техника — на 11,6%. В общей сложности с начала года цены на продукты выросли на 13%, непродовольственные товары – на 15,7%, услуги – на 8%.

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