Минск, , 12:40 — REGNUM Исхода событий на Украине никто не знает, однако они станут началом для передела мира, заявил 17 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине — это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить», — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что страдать в результате предстоящих изменений будут малые государства.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравления генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мину с годовщиной образования ШОС направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав в них на существенный вклад организации в развитие евразийского региона.