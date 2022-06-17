Минск, 17 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Исхода событий на Украине никто не знает, однако они станут началом для передела мира, заявил 17 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине — это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить», — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что страдать в результате предстоящих изменений будут малые государства.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравления генеральному секретарю Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мину с годовщиной образования ШОС направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, указав в них на существенный вклад организации в развитие евразийского региона.