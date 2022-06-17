Лондон, , 12:39 — REGNUM Решение экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит тюремное заключение на срок 175 лет, приняла глава МВД Великобритании Прити Пател. Об этом сообщается на странице WikiLeaks в одной из соцсетей.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр внутренних дел Великобритании одобрила экстрадицию издателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175-летний срок», — говорится в сообщении.

Также в WikiLeaks назвали такое решение главы МИД Британии «темным днем» для свободы слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала главу британского МВД Прити Пател не экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.