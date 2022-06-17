Москва, 17 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Наметившаяся в последнее время курсовая неустойчивость криптовалют повышает риски потери вложенных в них средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал возможность легализации майнинга в России.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«Майнинг в принципе можно рассматривать как способ использования избыточных мощностей для зарабатывания криптовалюты, — сказал Сафонов. — Однако в последнее время наметились не очень благоприятные тенденции относительно курсовой устойчивости криптовалют. С одной стороны, они позволяют обходить санкции, с другой – повышают риски потери средств из-за серьезной волатильности и региональных ограничений использования майнинговых денег».

При этом Сафонов подчеркнул, что легализация майнинга выгодна и бюджету РФ, поскольку может приносить дополнительные доходы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков объяснил, какую пользу может принести РФ легализация майнинга.