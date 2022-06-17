Астана, 17 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Российская группировка в Сирии не сократилась на фоне спецоперации на Украине. Об этом спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил в интервью РИА Новости.

mil.ru Российская авиация на авиабазе в Сирии

По его словам, в отношении группировки идёт кадровая ротация. Численного уменьшения, в том числе сокращения авиационной составляющей, не произошло.

«Нет, она не сокращалась. Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет — и по количеству техники, которая там дислоцирована, и комплексы противовоздушной обороны, и радиоэлектронной борьбы», — заверил Лаврентьев.

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