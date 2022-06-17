Барнаул, 17 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий на ближайшие дни.

65.mchs.gov.ru Ливень

По данным синоптиков, во второй половине дня 17, 18 и 19 июня ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 23 м\с.

«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.

Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 14 и 15 июня 2022 года.

Читайте также: В Алтайском крае передано штормовое предупреждение