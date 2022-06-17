Москва, , 12:38 — REGNUM Федрезерв США опоздал с повышением ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Повышение ставки ФРС запоздало, оно не сможет погасить инфляцию, — сказал экономист. — Деньги станут дороже, а значит, будет дорожать себестоимость и переноситься на более поздний период решения о новых инвестициях. Доходы населения будут притормаживать и расходы тоже, что может сказаться на росте безработицы. Для Европы это тоже плохо, поскольку инвесторы потянутся в американские банки, а реинвестирование в Европу подорожает».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что, несмотря на повышение процентной ставки Федрезерва США, ситуация с перемещением капитала из Европы в США кардинально не изменится.

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