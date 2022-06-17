Москва, , 12:37 — REGNUM Для того, чтобы в РФ экспортное производство удалось переориентировать на внутренний рынок, следует выполнить три основные задачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал соответствующие призывы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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«К сожалению, в РФ была выбрана очень простая модель: продажа за доллары сырьевой продукции и приобретение в обмен продукции с высокой добавленной стоимостью, — сказал Сафонов. — Как следствие, наши внутренние конкурентные преимущества в низкой стоимости сырья нивелировались, поскольку экспортные компании соглашались продавать свою продукцию внутри России только по мировым ценам. Кроме того, создавался дефицит для использования этого сырья для более глубокой переработки и получения сложных продуктов, которые имели бы ещё более серьезные конкурентные возможности по сравнению с сырой нефтью или металлами».

По словам Сафонова, для того, чтобы производство в России начало работать на внутренний рынок надо, во-первых, развивать высокотехнологичные кластеры, которые могут использовать собственные ресурсы для фармацевтики, химии, производства композитных материалов, электроники.

«Во-вторых, нужно переориентировать госзакупки исключительно на внутренних производителей, — сказал экономист. — В-третьих, поддерживать, как Китай, увеличение внутреннего потребления за счёт роста доходов населения».

Как отметил Сафонов, у экспортеров пока нет готового решения, поскольку сейчас действует модель «пережидания» и отсутствия спроса внутри страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Анастасия Прикладова рассказала, что нужно сделать для того, чтобы переориентировать российских производителей на внутренний рынок.

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