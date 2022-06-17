Оренбург, 17 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Глава комитета по имуществу Оренбурга Никита Сафронов останется в СИЗО. Он не смог оспорить меру пресечения, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Апелляцию чиновника на постановление Центрального райсуда города рассмотрели сегодня, 17 июня. Заседание апелляционной коллегии проходило в закрытом режиме. Сафронов участвовал в нём по видеосвязи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 июня суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя и вынес постановление о заключении под стражу Никиты Сафронова по 6 августа 2022 года. Чиновник обжаловал вердикт и попросил о домашнем аресте.

Напомним, главу муниципального комитета по управлению имуществом обвиняют в получении крупной взятки, сопряжённом с вымогательством.