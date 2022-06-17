Омск, , 12:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 человека, госпитализация потребовалась 33 заболевшим (16 июня — 42). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в федеральном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 208 263 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 203 013 человек.

За сутки в регионе скончался один ковид-пациент, за всё время — 4405.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Омской области было выявлено 37 носителей коронавируса, выздоровели 26 человек, скончался один ковид-пациент.

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