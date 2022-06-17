Ереван, , 12:34 — REGNUM Участников протестных акций в Ереване не будут привлекать к уголовной ответственности. Об этом 17 июня РИА Новости заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Мгер Григорян B24.am

«Да вы что! У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Григоряна, протесты не являются проблемой для властей. Он подчеркнул, что в Армении прошли демократичные выборы и на вопросы протестующих большинство уже дало «все ответы».

Напомним, активные массовые протесты в Ереване проходят с начала мая. Протестующие обвиняют премьер-министра Никола Пашиняна в «предательстве» интересов народа и стремлении отдать Нагорный Карабах под контроль Азербайджана. Один из координаторов протестов вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что под арестом находятся 24 активиста, еще около 2,5 тыс. человек были задержаны в ходе акций.

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