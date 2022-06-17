Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM На ПМЭФ подписаны соглашения между Гуманитарным центром «Единой России» и руководством Донецкой и Луганской народных республик. Свои подписи под соглашениями поставили руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Соглашения определяют порядок сотрудничества и взаимодействия по гуманитарным вопросам, оказания юридической, медицинской помощи жителям народных республик, подготовки и переподготовки педагогов ЛДНР, деятельности стройотрядов для восстановления инфраструктуры Донбасса, развития системы досуговых и культурных центров, проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, а также оказания методической помощи госвластям территорий.

«Соглашения гуманитарного центра «Единой России» с руководством ЛДНР регламентирует сотрудничество по ряду направлений. Партия с Донецкой и Луганской народными республиками работает давно. Это сотрудничество началось не с 24 февраля, а длится уже многие годы. Но сейчас наша поддержка необходима вдвойне, поэтому география нашего присутствия расширяется. Гуманитарные центры партии есть в Донецке, Луганске и Мариуполе, в Херсонской и Запорожской областях. Вчера открылся первый гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области. Вместе с освобождением территорий мы будем приходить туда, где нужна наша помощь», — отметил Александр Сидякин.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия оказывала поддержку в самых сложных периодах, будь то Мариуполь, Волноваха, Донецк, который находится под обстрелами.

«Если говорить об образовательной системе, то особое внимание уделяется школьным учреждениям. На исторической территории ДНР действуют российские образовательные стандарты, но в освобожденных территориях ситуация сложнее. Сейчас задача перевести все на российские стандарты, переучить преподавателей и полностью обеспечить учреждения учебниками, русской литературой», — сказал Денис Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что «Единая Россия» помогает во всех сферах жизнедеятельности на Донбассе.

«Сегодня мы эту помощь ощущаем на себе в практической плоскости. Строительные бригады, которые прибыли на нашу территорию, активно включились в работу. Восстанавливается инфраструктура Донбасса, запускаются предприятия, которые не работали десятилетиями. Лозунг «Россия своих не бросает» он в действии. Слова огромной благодарности «Единой России» за помощь, которая оказывается жителям наших республик. Она неоценима. Донбасс не подведет. Вместе мы будем силой, которая справится со всеми сложностями», — подчеркнул он .

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобождённых территорий работает 20 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться в новых освобождённых территориях.