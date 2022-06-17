Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 12:33 — REGNUM На ПМЭФ подписаны соглашения между Гуманитарным центром «Единой России» и руководством Донецкой и Луганской народных республик. Свои подписи под соглашениями поставили руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
Соглашения определяют порядок сотрудничества и взаимодействия по гуманитарным вопросам, оказания юридической, медицинской помощи жителям народных республик, подготовки и переподготовки педагогов ЛДНР, деятельности стройотрядов для восстановления инфраструктуры Донбасса, развития системы досуговых и культурных центров, проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, а также оказания методической помощи госвластям территорий.
Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия оказывала поддержку в самых сложных периодах, будь то Мариуполь, Волноваха, Донецк, который находится под обстрелами.
Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что «Единая Россия» помогает во всех сферах жизнедеятельности на Донбассе.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
На территории ЛДНР и освобождённых территорий работает 20 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.
Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться в новых освобождённых территориях.