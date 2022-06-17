Краснодар, 17 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлено на территории Краснодарского края на период с 17 по 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

74.mchs.gov.ru Жара

По информации ведомства, 17 и 18 июня, с 15:00 до 18:00 чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс) ожидается местами в юго-западных районах края.

Также в период с 17 по 19 июня чрезвычайная пожароопасность сохраняется в южных и северных районах Кубани.

Спасатели напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, а также меры личной безопасности в связи с жарой.

Согласно данным Росгидрометцентра, в период с 18 по 21 июня в Краснодарском крае ожидается жара выше +30 градусов.