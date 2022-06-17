Пальма-де-Майорка, Испания, , 12:32 — REGNUM Мэр Пальмы, социалист Хосе Ила, уволил советника по вопросам социальной справедливости, феминизма и прав ЛГБТ Соню Вивас из Unidas Podemos за скандал с организацией мероприятий для представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций. Об этом пишет агентство EFE.

ЛГБТ fsHH

Также Ила решил отменить так называемую «Неделю гордости Пальмы» после критики, которой подверглась эта инициатива.

Увольнение советника мэра Пальмы связано с жалобами на Вивас ряда общественных групп, партий и организаций, связанных с ЛГТБ, за то, что она поручила частной компании Ella Global Community организовать эту неделю мероприятий, что они назвали «коммерциализацией» движения.