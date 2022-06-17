Москва, 17 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — участник национального проекта «Производительность труда» — планирует принять на работу в течение второго полугодия 2022 года более 1500 человек. Таким образом, общая численность персонала, занятого в тепличных комплексах, распределительных центрах и других подразделениях, входящих в состав холдинга, вырастет к концу нынешнего года на 21% и составит порядка 8500 человек.

Теплица

АПХ «ЭКО-культура» увеличивает численность персонала ежегодно. Так, по итогам 2021 года работу на производственных площадках и в инфраструктуре холдинга получили 1200 человек. Рабочие места создаются в рамках реализации масштабной инвестиционной программы агрохолдинга «ЭКО-культура» по расширению производственных мощностей. В частности, готовятся к поэтапному вводу в эксплуатацию новые очереди действующих тепличных комплексов в Воронежской, Тульской, Московской, Ленинградской областях, идет строительство тепличного комплекса в Ставропольском крае.

Работу на этих предприятиях получат более 1000 овощеводов (это основной производственный персонал в овощеводстве защищенного грунта), а также более 500 работников других специальностей — агрономы, инженеры, работники склада, водители, административно-хозяйственный и административно-управленческий персонал. Запуск новых площадей обеспечит увеличение объема выращиваемых томатов и ускоренное импортозамещение. Агрохолдинг реализует комплексную программу повышения эффективности в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда». В течение 2021−2022 года при поддержке экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК — оператор национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий) и Регионального центра компетенций (РЦК) Ленинградской области был реализован ряд пилотных проектов как в тепличных комплексах, так и в распределительных центрах «ЭКО-культуры».

Результатом проделанной работы стало увеличение выработки в расчете на одного сотрудника, повышение производительности линий фасовки, сокращение времени протекания процессов — таким образом, сократилось время от момента сбора овощей в теплицах до их отгрузки в торговые сети. На предприятиях холдинга отработана система сбора предложений по улучшению, в управляющей компании создан Проектный офис. «В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» мы работаем как единый организм. ФЦК и РЦК — вместе мы делаем общее дело, следуя единым методикам и общей цели… Экспертиза наших экспертов в среднем дала рост производительности на 12% в год, когда средний показатель у предприятий аналогичных отраслей, не участвующих в нацпроекте, не выше 7%», — отметил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

В течение 2022 года АПХ «ЭКО-культура» продолжает системную работу по повышению производительности труда и тиражирование лучших практик внутри холдинга. Лучшие практики, обеспечивающие повышение производительности труда, будут внедряться и на новых мощностях холдинга, которые будут поэтапно вводиться в эксплуатацию во второй половине нынешнего года в Воронежской, Тульской, Московской, Ленинградской областях и Ставропольском крае.

«Несмотря на кардинальное изменение макроэкономических условий в последние месяцы, все тепличные комплексы и распределительные центры АПХ «ЭКО-культура» во всех регионах нашего присутствия продолжают стабильно работать и бесперебойно отгружать продукцию в торговые сети. Наша производственная программа идет по изначальному плану.

Мы не меняем планов развития. Продолжим вводить в эксплуатацию новые тепличные мощности, чтобы и дальше обеспечивать вклад в ускоренное импортозамещение по томатам, а также по огурцам и листовым салатам. В 2021 году мы создали 1200 новых рабочих мест. В этом году обеспечим работой дополнительно еще 1500 человек, что поддержит стабильность рынка труда и укрепит социальную уверенность в целом ряде регионов», — пояснил президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков.

Тепличный комплекс «Овощи Черноземья», входящий в состав агрохолдинга «ЭКО-культура», является одним из крупнейших в отрасли и обладает статусом ключевого тепличного проекта в Липецкой области. Сотрудничество предприятия с Федеральным центром компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда» позволило обеспечить прорывные показатели по ряду процессов.

Среди тех, для кого формирование и реализация предложений по улучшениям стали неотъемлемой частью работы — инженер по автоматизированным системам управления (АСУ) тепличного комплекса «Овощи Черноземья» Евгений Новоселов и главный инженер распределительного центра Денис Караваев. Оба они подчеркивают: улучшения — это коллективная работа, в основе которой опыт и интуиция каждого.

Главная цель ППУ — сделать выполнение той или иной операции более удобным для работника на конкретном рабочем месте, а в итоге это повышает скорость всего процесса, увеличивает производительность, обеспечивает стабильное качество и экономический эффект.

Агропромышленный холдинг (АПХ) «ЭКО-культура» — один из крупнейших производителей и инвесторов в овощеводстве защищенного грунта России, в регионах присутствия является крупным работодателем. АПХ «ЭКО-культура» выращивает томаты, огурцы и листовые салаты. В состав холдинга входят тепличные комплексы общей площадью 304,2 га в Ставропольском крае, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской и Тульской областях.

Холдинг имеет собственные логистические и распределительные центры в Московской и Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. Экологически чистые овощи, выращенные в теплицах АПХ, ежедневно поступают на полки десятков тысяч розничных магазинов во всех уголках страны.

Они представлены более чем в 70 федеральных и региональных торговых сетях. За 12 лет работы холдинга (основан в 2010 году) общий объем его инвестиций в отрасль АПК составил 130 млрд руб., создано 7 тыс. рабочих мест.

В настоящее время агрохолдинг реализует 10 инвестиционных проектов общей площадью 233,4 га с совокупным объемом инвестиций 81,7 млрд руб. Инвестиционные проекты реализуются при поддержке государства, в рамках программ льготного кредитования. До конца 2022 года холдинг планирует создать в регионах присутствия более 1500 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.