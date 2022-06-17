Черкесск, 17 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии именем погибшего при исполнении воинского долга летчика Канамата Боташева названа площадь в городе Карачаевске. На ней будет установлен памятник генерал-майору, который удостоен звания Героя России за свой подвиг во время специальной операции на Украине.

Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова Канамат Боташев — Герой России

Решение о присвоении имени летчика Канамата Боташева площади в Карачаевске, откуда он родом, было принято 16 июня в ходе заседания думы Карачаевского городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 63-летний генерал-майор авиации в отставке Канамат Боташев добровольцем отправился выполнять свой воинский долг после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В одном из боев он ценой жизни спас штурмовую группу российских военнослужащих.