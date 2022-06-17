Самара, 17 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования поездом женщины выясняют в Самарской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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По предварительной информации, утром 17 июня на 12 км платформы Яблочная перегона Средневолжская — Козелковская электропоезд 7011 насмерть сбил женщину.

Отмечается, что специалисты проводят проверку, они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области поезд сбил насмерть человека.