В Самарской области поезд насмерть сбил женщину
Самара, 17 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования поездом женщины выясняют в Самарской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Krd.ru
Железная дорога
По предварительной информации, утром 17 июня на 12 км платформы Яблочная перегона Средневолжская — Козелковская электропоезд 7011 насмерть сбил женщину.
Отмечается, что специалисты проводят проверку, они устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области поезд сбил насмерть человека.