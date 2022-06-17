Москва, , 12:31 — REGNUM За прошедшую неделю уровень доверия жителей России к президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 0,5 процентные пункта (п. п.) и вырос до 81,3%. Об этом свидетельствуют обнародованные 17 июня результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование проводилось в период с 6 по 12 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей России методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (+0,5 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,9% (+0,6 п. п. за неделю)», — говорится в результат опроса.

Также указывается, что 53% респондентов (+0,1 п. п.) одобрительно относятся к деятельности правительства РФ и 54,3% опрошенных (+0,9 п. п. за неделю) положительно оценили деятельность председателя правительства России Михаила Мишустина. При этом 64,3%участников опроса (+0,8 п. п. за неделю) заявили, что доверяют Мишустину.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня из результатов другого исследования ВЦИОМ стало известно, что более половины жителей России (53%) строят планы на будущее, каждый четвёртый (24%) — на несколько лет вперёд.